Zwarte piste in Parijs

Skiën op Montmartre. Het kan. En het is een Parijse wintertraditie geworden. Want ook in 2013, de laatste keer dat in Parijs serieuze sneeuw viel, trokken skiërs en snowboarders naar de ‘zwarte piste’ bij de Sacré-Coeur. En zelfs al eerder. Le Monde dook beelden op van skiërs die zich al in 1946 van de steile trappen stortten. En nu dus weer. Enkele tientallen mensen slalomden woensdagochtend langs de toeristenbankjes.

Het waren de weinige vrolijke beelden na de hevige sneeuwval die de Franse hoofdstad deze week trof. Sinds 1987 was niet zo’n dik pak sneeuw gevallen, op sommige plekken tot 20 centimeter. En dat leidde meteen tot andere records: 739 kilometer file in de spits dinsdagavond in Île-de-France, rond Parijs. Honderden automobilisten strandden op de spekgladde N118 aan de zuidwestkant. Ze zijn wel wat gewend, die Parijzenaars, maar de sneeuw legde hun miljoenenstad plat. Treinen vielen uit, het ov-bedrijf liet geen bus meer rijden en automobilisten werd ontraden de weg op te gaan. Stadsparken gingen dicht. Ze kregen er ongekende stilte voor terug. En een skipiste.