Witwassen met klokjes van tienduizenden euro’s per stuk

Op witte gympen loopt Mustafa Y. stipt op tijd de rechtszaal in Lelystad in. Hij hoort aan dat hij een horlogehandelaar is die jarenlang drugscriminelen hielp hun contante verdiensten om te zetten in horloges van al gauw tienduizenden euro’s per stuk. Een Audemars Piguet, een Jaeger-LeCoultre, een IWC, Breitling, Hublot – niet de gewone, maar de zeldzame exemplaren.

Witwassen, volgens het Openbaar Ministerie, voor bijna 750.000 euro. Y. zou jaarrekeningen van zijn horlogebedrijven hebben vervalst. Grote, contante betalingen niet hebben gemeld, terwijl dit wettelijk verplicht is. Lang niet alle transacties belandden in zijn boekhouding.

De horlogehandelaar en zijn toenmalige vriendin hadden lang „een behoorlijk luxe” leven, beschikten over soms contant afgerekende dure auto’s en gaven meer uit dan ze volgens de fiscus binnenkregen. Als het aan de officier van justitie ligt, verdwijnt de verdachte voor 2,5 jaar in de cel voor „een jarenlange en omvangrijke witwaspraktijk met de handel in horloges”.

De horlogehandelaar kijkt al die tijd rustig voor zich uit, overlegt soms met zijn raadsman. Later zal die zeggen dat zijn cliënt gedurende die ochtend denkt in een verkeerde film te zitten, maar Y. kent de beschuldigingen inmiddels wel. Hij hoort ze al sinds hij op een ochtend in oktober 2014 werd aangehouden in zijn zwarte BMW X5, niet ver van zijn woning in een villadorp in het Gooi.

In de jaren negentig begint Y. met handelen. Horloge voor horloge, auto voor auto. Hij struint beurzen af. Koopt een exemplaar van de een, verkoopt die voor net wat meer aan een ander en koopt van dat bedrag een duurder exemplaar. Soms ruilt hij liever. In het voorjaar van 2009 ruilt hij drie horloges voor een Ferrari. Hij hoeft maar 50.000 euro bij te betalen, contant. Hoe hij aan de horloges kwam, is niet duidelijk.

Volgens getuigen heeft Y. in al die jaren „een unieke positie als tussenhandelaar” verworven, met een „talent voor inkoop”. Y. koopt horloges met hoge kortingen bij bekende juwelierswinkels, zoals de in Amsterdam gevestigde keten Gassan.

Eigenaar Benno Leeser van Gassan is een van de getuigen in het strafonderzoek die hem lof toezwaait. Y. is bevriend met het hoofd kasbeheer van de juwelier en koopt er horloges in grote hoeveelheden in, om ze met winst te verkopen aan zijn eigen klanten, internationaal.

Tegen NRC zei Leeser in 2014 dat voor hem niets verandert zolang Y. niet is veroordeeld. Juweliers Pijnenburg en Schaap Citroen lieten Y. wel vallen, blijkt tijdens de rechtszaak. Onder meer om die reden verhuisde hij naar Dubai, daar woont hij nog steeds.

De familie Aquino

Y. is tijdens zijn aanhouding al een bekende van de politie, die in 2013 een tip kreeg van Belgische collega’s en in dat jaar al eens bij hem binnenviel. In België heeft Y. horloges verkocht aan drie verdachten in een omvangrijk, landelijk drugsonderzoek naar de familie Aquino. Hij zou in zijn huis over een kluis beschikken waarin de verdachten hun geld bewaarden. Y. verklaart dat hij tot twee keer toe bij een Aquino thuis is geweest om een handgemaakt horloge te repareren. In het Belgisch dossier staat dat hij een strafblad heeft, onder meer voor ‘wederrechtelijke vrijheidsberoving’ en geweldpleging, maar dat is volgens zijn advocaat van lang geleden.

Y. duikt ook op in grote onderzoeken naar drugs- en mensenhandel, maar is in al die onderzoeken nooit formeel verdacht geweest. In de Aquinozaak wordt Y. vrijgesproken, wegens gebrek aan bewijs. De kluis bleek leeg.

Volgens de advocaat van Y. donderdagochtend is vrijspraak op zijn plaats. Y. verkocht in al die jaren tienduizenden horloges aan welgestelde klanten. Natuurlijk zaten daar ook criminelen tussen. Hij verkocht „misschien wel honderd” horloges aan klanten van dubieuze afkomst. Net als hij horloges aan Bekende Nederlanders, of topvoetballers verkocht, die in het dossier bij naam worden vermeld en van wie een enkeling als getuige is gehoord. Verkoop aan criminelen zegt niets, meent de advocaat. De bakker op de hoek verzorgt de lunch van een crimineel.

De advocaat spreekt van een rommelige boekhouding. Hij noemt Y. een handelaar die niet altijd alles netjes administreerde. In de horlogehandel gaan nu eenmaal grote, contante bedragen om. Als Y. al iets heeft misdaan, dan is het dat hij niet al zijn inkomsten heeft opgegeven aan de fiscus. Van witwassen is volgens de advocaat geen sprake.

Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar Y., zijn toenmalige vriendin en zijn zakenpartner (ook diens administratie blijkt niet „om door een ringetje te halen”) de afgelopen jaren groots ingezet en later afgezwakt. Het onderzoek duurde lang, mede door toedoen van het OM, geeft de officier toe.

De uitspraak volgt op 8 maart.