Wie blijft er in het grote huis wonen?

In de nieuwe rubriek Geldzaken wordt iedere week een vraag over geld beantwoord. Zelf een vraag voorleggen? Mail naar geld@nrc.nl.

Mijn ex wil na onze scheiding in ons grote huis blijven wonen, dat is ook fijn voor onze drie kinderen. Maar door de hoge huizenprijzen kan ik me hooguit een appartementje veroorloven, te klein om als co-ouder onze drie kinderen onder te brengen. Wat nu?

Bird nesting kan in de eerste tijd een oplossing zijn: de kinderen blijven in het grote huis wonen, terwijl jij en jouw ex om en om in het oude huis en het nieuwe flatje logeren. Dan zijn het dus niet de kinderen die elke week hun spullen meeslepen van het ene naar het andere huis, maar jullie. Dat heeft iets rechtvaardigs, zij hebben immers niet om de scheiding gevraagd.

Mediators zien dit met enige regelmaat gebeuren. Doorgaans blijft het oude huis op beider naam staan. Jouw ex kan wel jouw deel van de hypotheeklasten overnemen zonder dat de renteaftrek in gevaar komt. Wil je een appartement kopen, dan heeft het regelen van een hypotheek volgens financieel planner en mediator Rik Smit wel wat voeten in aarde. „Als het huwelijk al wel ontbonden is, heb je weer elk je eigen vermogen. Maar de verdeling van de woning en de schuld daarop, hangen nog in de lucht. De bank kan daar moeite mee hebben.”

Als de hypotheek eenmaal rond is, mag je gedurende twee jaar dubbel de hypotheekrente aftrekken, dus zowel voor jouw deel van het oude huis als voor het nieuwe appartement. Wat ook kan, is dat jouw kapitaalkrachtige ex je uitkoopt uit het oude huis. Dan begin je met een schone lei, en zal de bank verder niet moeilijk doen.

Je kunt natuurlijk ook een nieuw onderkomen huren in plaats van kopen. Stel dat je een laag inkomen hebt, dan is sociale woningbouw een optie. Voor toewijzing van zo’n woning telt je vermogen namelijk niet mee, alleen je inkomen. Wel moet je volgens financieel planner Smit kunnen aantonen dat je een ‘woningzoekende’ bent, en dat het woonrecht van de oude woning aan je ex is toebedeeld. Overigens zal het niet meevallen zo’n woning te krijgen, zegt mediator Rebecca Leeuwenberg. Je moet al jaren zijn ingeschreven bij de woningbouwvereniging, een voorrangsverklaring krijg je alleen in uiterste nood.

Stabiliteit

Voor een tijdje, bijvoorbeeld een halfjaar of een jaar, kan bird nesting prima werken, zegt Leeuwenberg. „De kinderen houden de eerste tijd hun basis en stabiliteit. Zo kunnen ze wennen aan de nieuwe situatie.” Zij sprak onlangs een cliënt die ermee begonnen is. „Zij zegt: wij worden nu geconfronteerd met wat we onze kinderen straks gaan aandoen: de onrust, het gesjouw.”

Dat laatste is onvermijdelijk, aldus Leeuwenberg. „De kinderen een periode stabiliteit geven is belangrijk, maar op een gegeven moment moet het leven weer verder gaan.”

Maak je ook daarna niet te veel zorgen over weinig ruimte, adviseren de mediators. Dan maar een stapelbed voor de kinderen. Leeuwenberg: „Kinderen kunnen best met minder tevreden zijn. Zo geef je ze ook iets mee: hoe ga je om met tegenslag. Welke levensstandaard ze ook gewend zijn, kinderen vinden het vooral belangrijk om bij hun vader en moeder te zijn.”