Khalid Amakran - Jong - Mila Naam: Mila Mannink (13), Tonden Zit in: 2 vwo tweetalig Woont met: moeder, vader, zus (17), broer (11) Vader: werkt bij IBM Moeder: schrijver, dichter

‘Wij wonen aan het eind van een zandpad tussen de weilanden. Je hoort nooit auto’s. Wat je dan weer wel hoort, zijn trekkers. We woonden eerst in Amsterdam, ik heb daar nog een paar maanden in groep 1 gezeten. Ik ben blij dat we zijn verhuisd omdat ik veel meer hou van het buitenleven dan van de stad.

„Op mijn laatste verjaardag heb ik een eigen pony gekregen. Dat was al vijf jaar mijn grootste droom. Mijn vader hield het heel lang tegen. Dat snap ik wel, het verandert je hele leven. Toen mijn vader zag dat het echt mijn passie was, heeft hij zich over laten halen. Nu gaat hij het vaakst mee naar de manege. Dan ben ik bezig met opzadelen, zie ik dat hij Karel ineens een knuffel geeft.

„Mijn vader is niet mijn biologische vader. Ik heb een andere vader maar die ken ik niet. Op dit moment heb ik ook geen behoefte aan contact. Ruud is voor mij gewoon mijn echte vader. Met mijn moeder heb ik ook een heel sterke band. Haar ken ik echt al mijn hele leven. Zij heeft ook geen contact met haar biologische ouders omdat ze is afgestaan.

„We hebben Karel via Marktplaats gevonden. Ik voelde direct een klik. Springen vindt hij geweldig, maar ook dressuur of buitenritten door de bossen. We oefenen nu rijden op neckrope: alleen een touw om de nek, geen zadel. Je hebt alleen je zit om hem te sturen. Dat is ook zo bijzonder aan dieren. Hun lichaamstaal is zo ontwikkeld dat ze alles kunnen zeggen met hun lichaam.”

Naar de Dappermarkt

„Het lijkt me leuk om later iets met paarden of met taal te doen. Ik heb vroeger verhalen geschreven en zelfs een boek. Dat vind ik nog steeds leuk, maar ik kom er niet echt meer aan toe.

„Ik zat op een dorpsschooltje met tachtig leerlingen. Alles wat we leerden snapte ik heel snel. Ik dacht: ik zoek een middelbare school waar uitdaging is. Dat werd tweetalig vwo. Biologie is al moeilijk omdat het biologie is, en nog moeilijker als je de namen van botten ook in het Engels krijgt.

„Het is een school die veel uitstapjes maakt. We zijn een keer naar Schiphol geweest en naar de Dappermarkt in Amsterdam. Daar moesten we mensen van andere culturen aanspreken. Ze vinden het belangrijk dat je niet alleen in je eigen wereld leeft.”