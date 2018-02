‘We bereiken nu jong én oud, en dat is fantastisch’

Met een hertaling van het Duitse liedje ‘Frankfurt Oder’ van de twee Duitse artiesten Bosse en Anna Loos heeft de band Bløf een onverwacht grote hit. ‘Zoutelande’, een duet van zanger Paskal Jakobsen met de Vlaamse ex-Hooverphonic-zangeres Geike Arnaert, staat zowel hier als in België bovenin de hitlijsten en wordt ruim 180.000 keer per dag gestreamd op Spotify. De eerste Spotifyhit voor Bløf.

De Zeeuwse band heeft patent op liedjes van mineur en mismoedigheid, soms loodzwaar van thematiek, met ladingen emotie op de schouders. Maar Bløf schept ook graag een sfeer van hoop en nieuwe kansen. Van mistroostig Frankfurt Oder verplaatste Bløf het liedje naar een strandhuis in de Zeeuwse badplaats Zoutelande. Het werd een romance in de winterse stilte van het desolate dorp aan zee.

„Die mensen zijn verliefd, ongeacht waar ze zijn”, zegt Paskal Jakobsen (44), zanger van Bløf. „Zoutelande in de zomer is een hele leuke plek. Een toeristische badplaats met veel strandplezier. Maar in de winter is het een verlaten dorp, en heeft het iets mistroostigs. De naam zegt het al: het is zout land. Zoet land is positiever, zout heeft iets wrangs. Je hoort het ook terug aan de dissonante noten in sommige akkoorden. Ze geven een extra wrang gevoel aan het liedje.”

Waar veel mensen op aanslaan is het zinnetje ‘Ik ben blij dat je hier bent’. Ontwapenend.

„Ja, dat trof mij ook in het origineel. ‘Ich bin froh, dass du da bist’. Het is zó fijn als iemand dat zegt. Je welkom voelen is wat we allemaal willen – zeker ook in een tijd met veel discussie over welkom zijn. Zo’n zin verenigt, is hoopvol. Die kun je alleen maar gemeend uitspreken.”

Hoe kwamen jullie aan het liedje?

„Via de Duitse zanger Herbert Grönemeyer. Hij maakte eens lijstje voor ons met actuele Duitse liedjes die hij mooi vond. We dacht erover om samen eens iets op te gaan nemen of om onze liedjes in het Duits te gaan uitbrengen. Daar is het verder nooit van gekomen, maar dat liedje ‘Frankfurt Oder’ van zanger Bosse, een radiohit in Duitsland, is bij ons blijven hangen. We draaiden het vaak in de bandbus. Onze bassist en tekstschrijver Peter Slager heeft vervolgens hertaald.”

Op jullie album AAN (2017) is het nog geen duet.

„Het was in Duitsland in eerste instantie waarschijnlijk ook niet als duet bedoeld. Op een middag in de studio in België, waar we werkten aan AAN, zong ik ‘Zoutelande’ met akoestische gitaar. Dat was de eerste vonk. Toen we overwogen het apart uit te brengen en er toch ook een duet van te maken, opperde Sony België het meteen met een goede Vlaamse zangeres op te nemen. Om na twintig jaar ook eens voet aan de grond in de Belgische markt te krijgen leek dat wel een goed idee. Daar gaan we niet hypocriet over doen. Een Belgische carrière is nu reëel.”

Het duet met de Vlaamse zangeres Geike Arnaert is een slimme match.

„We hebben het liedje opgenomen met een aantal zangeressen. Met Geike was er magie. Onze stemmen plakken mooi, zoals je dan zegt. En we voelen een geweldige klik. Dat dit als een soort internetdate tot stand is gekomen, is eigenlijk wel grappig.”

Hoe beziet u het succes van ‘Zoutelande’?

„Het is bijzonder dat het ineens zo’n vaart loopt met zo’n liedje. Het is onze eerste nummer-1-hit sinds 2008. Eerdere succesnummers als ‘Liefs uit Londen’ of ‘Hier aan de Kust’ haalden helemaal niet de top tien. Andere wel, zoals ‘Oktober’, al vraag ik me af of iemand op straat dat nummer zou kunnen zingen. Ik bedoel maar: zo’n notering is niet zaligmakend. Maar je merkt dat ‘Zoutelande’ collectief wordt ervaren als een hit. We zijn meer Radio 2 dan 3FM, maar het is leuk dat ook die zenders op den duur niet meer om het nummer heen kunnen. Dat is heel fijn en welkom op dit punt in onze carrière.”

Het collectief ervaren van een hit, doelt u daarmee op het feit dat dit jullie eerste succes is op streamingdiensten?

„Onze muziek is jarenlang vooral via de conservatievere manieren beluisterd. We draaien al lang mee, ons publiek wordt ouder met ons. De laatste twee jaar zien we ineens veel jong publiek vooraan bij onze shows. De kinderen van de fans van toen, die vallen voor onze nieuwere liedjes als ‘Mannenharten’ met Nielson, ‘Wereld van Verschil’ met Typhoon of ‘Zoutelande’. Dat waren, als ik heel eerlijk ben, ook wel opzettelijke pogingen een jonger publiek aan te spreken.”

En dat lijkt te lukken.

„Ja. Ik bestudeer graag de metadata van gestreamde nummers op Spotify. Welke doelgroep bereiken we? Dan te kunnen constateren dat het bereik horizontaal is, jong én oud, dat is fantastisch. Onze grootste groep luisteraars van de laatste drie maanden is tussen de 18 en 23 jaar. Bij Bløf, kun je het je voorstellen? De tweede groep is 59 tot 63 jaar. En dan alles ertussen. Bij de meeste acts is het veel duidelijker: heel jong bij Lil’ Kleine, oud bij Tom Jones.”

De Ziggo Dome volgende maand: uitverkocht. Dan is er nog het nieuwe concept ‘Vliegende Vrienden’, jullie eigen festival Concert at Sea, Belgische shows en een show in Ahoy’. Wat een Bløf-opleving, plots.

,,We kenden de afgelopen 25 jaar veel pieken, maar ook veel dalen. Er waren periodes dat we onze kaarten veel minder snel verkochten. En dachten: laten we maar één avondje Paradiso doen, want we willen geen halflege zalen.

„Ik weet niet of het alleen door ‘Zoutelande’ is, maar we zien ineens overal jonger publiek. Het Ahoy’-concert wordt een knipoog naar twintig jaar terug, toen we daar doorbraken. Op die ene avond op de Vrienden van Amstel kwam het besef: dit kan best iets worden.”