Wall Street sluit sombere week af met lichte winst

De beurskoersen op Wall Street hebben een sombere week vrijdag afgesloten met een lichte stijging. De Dow Jones, de belangrijkste Amerikaanse beursindex, stond aan het einde van de handelsdag op 24.190 punten, een stijging van 1,4 procent. Technologie-index Nasdaq sloot met hetzelfde winstpercentage. De weekverliezen blijven echter groot.

De koersen van de New Yorkse beursindices waren vrijdag grillig. Halverwege de dag leken de beurzen nog op een daling van rond de 2 procent af te gaan. Daarna herstelden de koersen zich. Ook de S&P 500-index, met de grootste fondsen aan de Amerikaanse beurs, eindigde met een winst van 1,5 procent.

Beleggers reageerden vrijdag vooral op het nieuws dat het Amerikaanse Congres een deal sloot over de federale begroting. Daarmee werd een kortstondige shutdown, een sluiting van federale overheidsinstanties door geldgebrek, weer opgeheven.

Flink weekverlies

Ondanks het positieve dagresultaat eindigen de grote beursindices op Wall Street de week met een flink verlies. De Dow Jones verloor deze week 5,2 procent, net als de S&P-500. De Nasdaq ging er 5 procent op achteruit.

Donderdag was er bij de Dow Jones en de S&P-500 officieel sprake van een zogeheten correctie. Dat betekent dat de indices minstens 10 procent waren gezakt sinds hun vorige piek, op 26 januari.

De reden voor de inzakkende koersen lijkt de vrees voor sterke inflatie die sinds vorige week onder beleggers is ontstaan. De hard stijgende lonen in de Verenigde Staten veroorzaken mogelijk zo’n stijging van het prijspeil. Dat zou de centrale bank kunnen aanzetten tot verhoging van de lage rentevoet, die juist de aanjager was van de stijgende beurskoerzen van de laatste tijd.

De Amsterdamse AEX-index verloor afgelopen week ongeveer 5,8 procent. Vrijdag sloot de beurs aan het Damrak op 518 punten, een verlies van 1,5 procent ten opzichte van een dag eerder. Sinds de laatste piek op 22 januari is de AEX al ruim 8 procent gezakt.