Recordbezoek aan concerten in 2016

Nog nooit bezochten in Nederland zoveel mensen een concert als in 2016. Popconcerten en klassieke optredens trokken toen samen ruim 8,7 miljoen bezoekers. Dat is 3 procent meer dan in 2015. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag.

Het aantal concerten nam toe. In 2016 vonden er bijna 20.000 concerten plaats in Nederland. Dat is ruim 12 procent meer dan in 2012 toen het aantal concerten een dieptepunt bereikte. Meer dan een derde van het concertbezoek vond plaats in Amsterdam. Dit heeft met name te maken met concerten in grote concertzalen zoals AFAS Live en de Ziggo Dome.

Podiumkunsten

Concertbezoekers waren verantwoordelijk voor bijna de helft van het totale publiek dat podiumkunsten bezocht. Andere podiumkunstvoorstellingen, zoals dans en theater, trokken minder mensen dan het jaar ervoor. Er was 2 procent minder bezoek dan in 2015.

Het aantal bezoeken aan podiumkunsten nam tussen 2012 en 2016 met 7 procent toe. Met de stijging namen ook de inkomsten uit entree, garderobe en merchandising toe. Deze inkomsten lagen in 2016 22 procent hoger dan in 2012. De horecaopbrengsten stegen nog sterker, met meer dan een kwart.

Correctie: in een eerdere versie van dit artikel werd bericht over een recordbezoek aan concerten vorig jaar. De cijfers gaan over 2016 en niet over vorig jaar. Dit is inmiddels aangepast.