Holleeder: Sonja houdt geld bij familie Van Hout vandaan

Willem Holleeder vindt dat zijn zus Sonja afspraken moet nakomen die niet in het testament van Cor van Hout stonden. Het papieren testament stelt slechts dat de erfenis van de in 2003 geliquideerde crimineel moet gaan naar zijn kinderen, maar volgens Holleeder is het geld ook bedoeld voor onder meer mede-Heineken-ontvoerders Jan Boellaart en Frans Meyer. Het geld was losgeld dat betaald was om biermagnaat Freddy Heineken vrij te krijgen.

Holleeder ging op dag drie van het proces tegen hem in op zijn band met Van Hout. Van Hout was zich volgens ‘De Neus’ van bewust dat hij de kans liep geliquideerd te worden en liet daarom een erfenis opmaken. Volgens Holleeder houdt Sonja Holleeder, de ex-vrouw van Cor van Hout, het geld echter bij de rechtmatige erfgenamen vandaan, de familie Van Hout en Heineken-ontvoerders Boellaart en Meyer.

De opdracht daarvoor zou komen van de andere zus van Holleeder, Astrid. “Het is niet Sonja die niet heeft betaald, maar het is Astrid die heeft gezegd dat er niks betaald zou worden”

In het testament van Van Hout staat echter enkel “wat van mij is, gaat naar de kinderen”. De rechter wees hem op die papieren werkelijkheid. Volgens Holleeder gaat het echter anders in “zijn wereld” dan in die van de rechter.

Strafzaak vrijdag

Vrijdag is de strafzaak tegen Willem Holleeder verder gegaan. De dag begon met de behandeling van de ontvoering van zijn broer Gerard. Het is een bijzondere episode uit de criminele carrière van ‘De Neus’. Daarna ging het verder over zijn rol in de Amsterdamse onderwereld en zijn relatie met Wim Endstra. Jan Meeus is aanwezig in de bunker in Osdorp en doet via Twitter verslag.

Donderdag bekende hij samen met Cor van Hout een deel van het losgeld van de Heinekenontvoering te hebben geïnvesteerd in cocaïnetransporten. Holleeder staat onder meer terecht voor de liquidatie van Van Hout in 2003. Ook wierp hij zich tijdens de strafzaak op als beschermheer van zijn zus Sonja.

