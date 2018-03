Morten Olsen (68) met pensioen

Morten Olsen heeft een punt gezet achter zijn trainersloopbaan. De voormalige trainer van Ajax zegt in een interview met de Duitse krant Bild dat het mooi is geweest. „Ik ben 68, ik wil geen trainer meer zijn." De Deen speelde als voetballer in België voor Cercle Brugge en Anderlecht. De middenvelder sloot zijn spelersloopbaan af in Duitsland bij 1. FC Köln. De 102-voudig international werd daarna trainer bij Brøndy IF en Köln. In het seizoen 1997/1998 ging hij aan de slag bij Ajax. Met de Amsterdammers werd hij kampioen en won hij de beker. In 2000 werd hij bondscoach van Denemarken, die functie bekleedde hij vijftien jaar. (ANP)