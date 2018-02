Vertrek Barth is opluchting voor de PvdA

De PvdA haalt opgelucht adem na het vertrek van Marleen Barth. Meer mensen zijn lid van een partij. En wie spot er hossende Haagse politici?

VERWORPENE DER PARTIJ: De druk op Marleen Barth werd te groot. Iets meer dan een week nadat ze in opspraak was gekomen over het bedingen van lagere huur en twee dagen na een vanwege een vakantie gemist debat, maakte ze gisteren bekend op te stappen. Een opluchting voor de PvdA, die steeds meer met de fractievoorzitter in de senaat in haar maag zat. De partij probeert een nieuwe start te maken, maar moet het steeds weer over personen hebben: vorige maand ook al over William Moorlag. Over de fermheid van partijleider Lodewijk Asscher is niet iedereen even tevreden. Hij oefende druk uit op Barth om op te stappen. Tegelijk was vorige week al in ruime kring bekend dat Barth had besloten met vakantie te gaan. Ze ging toch, ondanks vragen of dat nou wel zo handig was.

Staartje: De PvdA haastte zich gisteren te zeggen dat Barths vertrek geen invloed heeft op de stemming over de donorwet. Vanzelfsprekend is dat niet. Haar opvolger, Wouter van Zandbrink, zal weliswaar net als Barth vóór de wet stemmen, maar of hij op tijd beëdigd kan worden is onzeker. In dat geval houdt de PvdA één tegenstemmende senator thuis, zodat de stemverhoudingen gelijk blijven. Dat bij zo’n principieel debat “gepaird” moet worden, maakt de kwestie voor de partij extra pijnlijk. Ook voor Barth zelf is de ellende mogelijk nog niet voorbij. In de gemeente Langedijk, waar haar man Jan Hoekema waarnemend burgemeester is, willen veel partijen inmiddels van hem af. Barth zelf wordt volgens De Telegraaf op het matje geroepen bij de Vereniging van Openbare Bibliotheken, waar ze voorzitter is.

ONSTUIMIG: In een jaar van Tweede Kamerverkiezingen groeit - bij elkaar opgeteld - het aantal leden van politieke partijen altijd, maar vorig jaar was de stijging wel heel fors. De belangrijkste reden is de vliegende start van Forum voor Democratie, dat meer dan 21.000 leden wist in te schrijven. Ook de Partij voor de Dieren steeg flink, net als GroenLinks. Grootste daler was opvallend genoeg de SP, de partij die lange tijd alleen maar groeide. Volgens voorzitter Ron Meyer zou de daling zomaar aan de negatieve pers door dissidenten als Sharon Gesthuizen en Harry van Bommel kunnen liggen. “Als volkse partij zijn wij net wat onstuimiger, vooral als we slecht in de media komen.”

ANKERXIT: Peildatum van de ledenaantallen was 1 januari, dus de groeiende groep opzeggers van deze week bij Forum voor Democratie is nog meegeteld. Eén teleurgesteld lid vertrok al in december: emeritus hoogleraar Frank Ankersmit vertelde gisteren aan de Volkskrant uit onvrede over de koers van Baudet zijn lidmaatschap te hebben opgezegd. Ankersmit zou een goede kandidaat zijn geweest voor het wetenschappelijk bureau van de partij, waarmee een andere prominente FvD-hoogleraar, Paul Cliteur, nu zal beginnen. Het Financieele Dagblad komt na een uitgebreide analyse van de Instagram-account van Baudet tot vertrouwde conclusies: veel piano’s, selfies en filosofen.

WAT WIJ VOLGEN: Premier Mark Rutte is samen met minister Bruno Bruins in Zuid-Korea voor de opening van de Olympische Spelen. Verder begint het carnaval dit weekend, voor politici een uitgelezen kans om zich als Gewone Nederlander te presenteren. Vorig jaar waren wij erg blij met oplettende lezers die Klaas Dijkhoff in kostuum spotten, dus die prijsvraag herhalen we graag: een sanseveria voor de mooiste foto van een hossende Haagse politicus. Een Gewone Nederlander verkleed als politicus zien we trouwens ook graag.

QUOTE VAN DE DAG

“Op een gegeven moment, we hadden het best gezellig met elkaar, plopte er een 101’tje op: ‘Spanning in de coalitie’. En toen keken we elkaar aan van: wie?”

De drie vice-premiers hebben het ontzettend knus, blijkt uit een interview door de NOS.