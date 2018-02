Utrechtse gedeputeerde weg om tegenvallers tramlijn

De Utrechtse gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof stapt op vanwege de problemen rondom een nieuwe tramverbinding in de hoofdstad van de provincie. Dat heeft Verbeek-Nijhof, die onder meer Mobiliteit in haar portefeuillie had, vrijdagavond bekendgemaakt.

Vorige week woensdag kondigden de gemeente Utrecht en de provincie een aantal flinke tegenvallers aan voor de zogeheten Uithoflijn, die momenteel wordt aangelegd tussen het Centraal Station en onderwijscampus De Uithof. De verbinding wordt 84 miljoen euro duurder dan gepland. Bovendien gaan de trams pas in december 2019 rijden en niet in juli dit jaar, zoals de bedoeling was.

‘Harde noten gekraakt’

Verbeek-Nijhof zegt dat gemeente en de provincie “harde noten kraken over de provinciale organisatie en de aansturing van het project Uithoflijn”. Dat is voor haar “aanleiding om als bestuurder mijn verantwoordelijkheid te nemen”. Vrijdag heeft Verbeek-Nijhoff haar ontslag ingediend bij de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht.

De aanleg van de tramlijn loopt onder meer vertraging op doordat de vele werkzaamheden rondom het Centraal Station voor belemmeringen zorgen. Daarnaast moet er op een bepaalde plek een speciale funderingsplaat onder het spoor komen en kunnen veiligheidssystemen pas later worden geleverd.

Op het deel van het traject tussen Vaartsche Rijn en de Uithof willen de gemeente en de provincie de Uithoflijn vanaf halverwege volgend jaar in gebruik nemen. Daar rijdt nu buslijn 12. Dat is een van de drukste busverbindingen van Nederland. De buslijn wordt geschrapt zodra de trams, die een hogere capiteit hebben, gaan rijden.