Uber betaalt Google 245 miljoen dollar in spionagezaak

Taxibedrijf Uber en Alphabet, het moederbedrijf van Google, hebben geschikt in een rechtszaak over diefstal van bedrijfsgeheimen. Dat hebben de twee bedrijven vrijdag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Uber gaat 245 miljoen dollar betalen (zo’n 200 miljoen euro), omdat een werknemer informatie heeft gestolen uit Googles robotautoproject.

De zaak draait om Anthony Levandowski, een voormalige werknemer van Google-dochter Waymo. Bij dat bedrijf werkte Levandowski mee aan de ontwikkeling van Googles zelfrijdende auto. In 2016 kwam Levandowski in dienst bij het robotautoproject van concurrent Uber. Maar voor zijn overstap downloadde hij éérst 14.000 vertrouwelijke bestanden van de Google-servers.

De datadiefstal kwam uit toen een Uber-werknemer een mail met technische gegevens per ongeluk naar iemand van Waymo stuurde. De geadresseerde ontdekte in de mail dat omgevingssensor van de Uber-auto wel erg leek op de sensor in de robotauto van Waymo. Dat kon alleen maar het gevolg zijn van bedrijfsspionage, concludeerde Waymo. Begin 2017 stapte moederbedrijf Alphabet naar de rechter.

‘Schade van 1,9 miljard dollar’

De zaak, die deze week diende in een federale rechtbank in San Francisco, is na de schikking van de baan. Aanvankelijk had Waymo geclaimd dat het door de informatiediefstal een schade van 1,9 miljard dollar (1,55 miljard euro) heeft geleden.

Als onderdeel van de schikking is ook afgesproken dat de twee techbedrijven er “samen voor gaan zorgen dat er zeker weten geen Waymo-technologie in Ubers zelfrijdende auto’s zit”, zei een woordvoerder van Waymo tegen Reuters. Uber-topman Dara Khosrowshahi zegt dat dat überhaupt niet het geval is. Hij zegt niet eens te “geloven dat geheime informatie van Waymo Uber heeft bereikt”.

De bedrijfsspionagezaak was niet de eerste keer dat Uber het voorbije jaar in de problemen is gekomen. Oprichter Travis Kalanick vertrok in juni als topman nadat was gebleken dat bij het bedrijf een cultuur heerste van seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. In september verloor Uber zijn taxilicentie in Londen. Twee maanden later werd bekend dat er in 2016 gegevens zijn gestolen van 57 miljoen Uber-klanten, onder wie 174.000 Nederlanders.