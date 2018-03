Twitter maakt voor het eerst winst

Twitter maakt winst, voor het eerst sinds de oprichting in 2006. In het laatste kwartaal van 2017 maakte het Amerikaanse sociale-mediabedrijf 91,1 miljoen dollar winst. Het bedrijf had daarnaast twee procent meer omzet: 732 miljoen dollar. Volgens Twitter gaat het goed doordat gebruikers vaker op tweets klikten. Daardoor kreeg het bedrijf meer reclamegeld binnen. Voorbeurs steeg de koers van het Twitteraandeel 25 procent. Over heel 2017 maakte Twitter nog altijd verlies: 108 miljoen dollar.