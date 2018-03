Trein Londen-A’dam in april

Eurostar begint op 4 april met een rechtstreekse treinverbinding van Londen naar Amsterdam. Vanuit Nederland moeten reizigers tot eind 2019 met de Thalys naar station Brussel-Zuid, waar ze overstappen op de Eurostar naar Londen. In Brussel vindt paspoort- en veiligheidscontrole plaats.

Dat heeft het bedrijf vrijdagochtend bekend gemaakt. De reistijd tussen Londen en Amsterdam is 3 uur en 41 minuten, tussen Londen en Rotterdam 3 uur en 1 minuut. Tickets kosten vanaf 40 euro voor een enkele reis. Dagelijks vertrekken twee treinen vanuit station London St Pancras International naar Nederland, om 8.31 en 17.31 uur. Vanuit Amsterdam vertrekken dagelijks acht Thalys-treinen die aansluiten op de Eurostar vanuit Brussel-Zuid. Jaarlijks reizen meer dan 4 miljoen mensen tussen Londen en Amsterdam, al dan niet per trein.

Vorige week meldde staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur, D66) de Tweede Kamer dat de Eurostar pas vanaf de dienstregeling 2020 een rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam en Londen kan aanbieden. Reden is dat overleg tussen de betrokken landen over grenscontroles en samenwerking tussen politie en justitie veel tijd kost. Omdat de Eurostar het Schengengebied verlaat (het Verenigd Koninkrijk is geen Schengenland), is grenscontrole nodig.