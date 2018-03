Pasteis de Nata

Tot een paar jaar geleden zag je ze nergens, en nu zijn ze niet te missen, deze Portugese custardtaartjes. Dit is een veganistische versie.

Verwarm de oven voor op 200 graden en vet de muffinvormpjes in. Laat het bladerdeeg 10 minuten ontdooien, snijd daarna doormidden. Pak een stukje bladerdeeg, draai de buitenkanten naar elkaar toe zodat er een soort trechtervorm ontstaat en druk in een muffinvormpje. Het idee is dat het hele muffinvormpje nu met bladerdeeg gevuld is.

Bak het deeg 8 minuten en haal uit de oven. Druk het opgepofte deeg een beetje terug in het vormpje. Verwarm in een klein steelpannetje de sojamelk met het maïszetmeel, de agar agar en kurkumapoeder op middelhoog vuur. Roer goed door met een garde tot alles is opgenomen. Voeg nu de ahornsiroop, vanille en zout toe. Blijf constant goed roeren. Op een gegeven moment wordt het mengsel heel snel dikker. Wacht nog even en zet dan het vuur uit, roer het limoensap erdoor en roer nog even goed door. Schep de bodempjes voor ¾ vol met custard. Bak de pastéis de nata nog 20-25 minuten in de oven en laat daarna een kwartier afkoelen. Bestrooi met kaneel en ze zijn klaar om te serveren.

Voor 12 stuks:

6 vellen vegan bladerdeeg 1½ cup sojamelk 3 el maïszetmeel ½ tl agar agar, mag weggelaten worden, maar dan wordt de custard minder stevig ½ tl kurkumapoeder 3 el ahornsiroop 1 tl vanillepoeder of -essence ¼ tl zout sap van ½ limoen kaneel Verder nodig: muffinvorm met 12 vakjes