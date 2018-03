Rotterdam: Troicki vervangt Kyrgios

De Servische tennisser Viktor Troicki is toegevoegd aan het speelschema van het ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam. De nummer 67 van de wereld neemt de plek in van de Australiër Nick Kyrgios, die zich vanwege een elleboogblessure heeft teruggetrokken. Toernooidirecteur Richard Krajicek maakte woensdag bekend dat ook Roger Federer zijn opwachting maakt. De winnaar van de Australian Open stond aanvankelijk niet op de deelnemerslijst, maar heeft zijn komst bevestigd. Als de 36-jarige Zwitser de halve finales haalt, wordt hij de oudste aanvoerder van de wereldranglijst ooit. De finale is inmiddels uitverkocht. (ANP)