Strafhof gaat misdaden president Duterte onderzoeken

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag neemt een aangifte tegen de Filippijnse president Rodrigo Duterte in behandeling. Het Strafhof in Den Haag begint een vooronderzoek naar de misdaden die gepleegd zouden tijdens Dutertes ‘War on Drugs’ die hij 1 juli 2016 aankondigde; een dag na zijn officiële aantreden. Aanklager Fatou Bensouda doet namens ICC het onderzoek.

Het Internationaal Strafhof richt zich daarbij op de rol van Dutertes partij in de duizenden drugsmoorden die op de Filippijnen gepleegd zijn. „Er wordt beweerd dat veel van deze incidenten buitengerechtelijke executies zijn in het kader van antidrugsoperaties van de politie”, aldus Bensouda.

Volgens persbureau Reuters deed een Filippijnse advocaat in april 2017 aangifte tegen Duterte en ten minste elf belangrijke functionarissen. De advocaat zegt dat Duterte „herhaaldelijk, onveranderlijk en continu” misdaden tegen de menselijkheid begaat. Hij stelt bovendien dat het vermoorden van drugsverdachten en criminelen de belangrijkste taak van de president is geworden.

Enkele maanden na de aangifte drongen ook twee hooggeplaatste politici bij het Internationaal Strafhof op een onderzoek aan. Zij stuurden onder meer een lijst met uitspraken van Duterte die volgens de klagers bewijst dat de president opdracht gaf tot een zogeheten shoot-to-kill-beleid.

Politieagenten kregen onder meer de taak verdachten van drugshandel en drugsgebruik op straat te executeren. Er zijn al ruim 4.000 doden gevallen.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International reageerde donderdag verheugd op het nieuws van het Strafhof: „Deze aankondiging markeert een cruciaal moment van gerechtigheid en verantwoording in de Filippijnen. Het is een waarschuwing voor leiders over de hele wereld dat zij die aanzetten tot misdaden tegen de menselijkheid, er niet zomaar mee weg kunnen komen.” Een woordvoerder van Duterte liet weten dat het onderzoek een „verspilling van tijd en energie van de rechtbank is.”

Het Internationaal Strafhof maakte donderdag ook bekend onderzoek te doen naar het geweld dat de partij van de Venezolaanse president Nicolás Maduro pleegde tijdens politieke demonstraties in zijn land. Volgens Bensouda wordt Maduro ervan beschuldigd dat „veiligheidstroepen regelmatig excessief geweld hebben ingezet om demonstraties uiteen te drijven en te onderdrukken” en dat oppositieleden mishandeld zouden zijn.