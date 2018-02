Snelle trein tussen Londen en Amsterdam begint op 4 april

Eurostar begint op 4 april met een rechtstreekse treinverbinding van Londen naar Amsterdam. Andersom (Amsterdam-Londen) moeten reizigers tot eind 2019 met de Thalys naar station Brussel-Zuid, waar ze overstappen op de Eurostar naar Engeland. In Brussel vindt paspoort- en veiligheidscontrole plaats.

Dat heeft het bedrijf vrijdagochtend bekend gemaakt. Dankzij een snelheid van 300 km per uur is de reistijd tussen Londen en Amsterdam 3 uur en 41 minuten, tussen Londen en Rotterdam 3 uur en 1 minuut. Tickets kosten vanaf 40 euro voor een enkele reis. Dagelijks vertrekken twee treinen vanuit station London St Pancras International naar Nederland, om 8.31 uur en 17.31 uur.

Vanuit Amsterdam vertrekken dagelijks acht Thalys-treinen die aansluiten op de Eurostar vanuit Brussel-Zuid. De overstap in Brussel, inclusief controles, duurt circa 50 minuten. De totale reistijd Amsterdam-Londen is daardoor – voorlopig – 4 uur en 45 minuten.

Naast de indirecte verbinding met Londen krijgen Nederlandse reizigers er dagelijks twee extra treinen naar Brussel bij: Eurostar vertrekt van Amsterdam naar Brussel-Zuid om 7.48 en 16.48 uur.

Vorige week meldde staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur, D66) de Tweede Kamer dat Eurostar pas vanaf de dienstregeling 2020 een rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam en Londen kan aanbieden. Reden is dat overleg tussen de betrokken landen over grenscontroles en samenwerking tussen politie en justitie veel tijd kost. Omdat de Eurostar het Schengengebied verlaat (het Verenigd Koninkrijk is geen Schengenland), is grenscontrole nodig.

In een telefonische toelichting zegt Eurostar-bestuursvoorzitter Nicolas Petrovic dat de paspoortcontrole het grootste obstakel is. Petrovic: „We zijn al in 2013 begonnen met de voorbereidingen voor deze nieuwe route. De testritten zijn goed verlopen, de controlevoorzieningen op de stations zijn bijna klaar, mensen zijn getraind. Dit is het laatste stukje van de puzzel, daar hebben we geen greep op. Er moet een overeenkomst over het juridische kader worden gesloten tussen de Britse en Nederlandse regering. We wilden niet wachten totdat dat helemaal rond is. Daarom gaan we nu van start met de richting Londen-Amsterdam.”

Jaarlijks reizen meer dan vier miljoen mensen tussen Londen en Amsterdam, per trein en vliegtuig en in beide richtingen. Eurostar presenteert zichzelf als milieuvriendelijk alternatief voor vliegen: een treinreis tussen Londen en Amsterdam stoot 80 procent minder CO2 per reiziger uit dan een vlucht. Tegenstanders van verdere groei van de luchtvaart zien Europese hogesnelheidstreinen als een goed alternatief voor reizen tot 500 kilometer.