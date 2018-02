Schulz ziet toch af van buitenlandministerschap

De Duitse sociaaldemocraat Martin Schulz wil toch geen bondsminister van Buitenlandse Zaken worden. Hij hoopt daarmee de discussie binnen zijn partij over de kabinetsdeelname te beëindigen, schrijft hij vrijdag in een verklaring.

Schulz zei zich niet langer te willen kandideren uit vrees dat zijn ambitie een ‘ja’ van de leden in de weg zou kunnen zitten:

“Ik zie af van deelname aan de federale regering en hoop dat dit een einde maakt aan de discussies binnen de SPD over de personele bezetting. Wij zitten allen in de politiek voor de mensen in dit land. Daar hoort bij dat ik mijn persoonlijke ambitie ondergeschikt maak aan het partijbelang.”

SPD

De Duitse krant Bild meldde eerder op de dag dat er binnen de SPD kritiek klinkt op het voorgenomen ministerschap van Schulz.

Het is de tweede keer dat Schulz van mening verandert over zijn eigen kabinetsdeelname. In eerste instantie zei hij geen bewindsman te willen worden onder Merkel, meldt persbureau Reuters. Daar kwam hij woensdag weer op terug, door aan te kondigen minister van Buitenlandse Zaken te willen worden.

‘Gebrek aan respect’

Volgens Bild maakte een aantal hooggeplaatste SPD-leden bezwaar tegen het voorgenomen ministerschap van Schulz. De zittende SPD-minister, Sigmar Gabriel, zei zich door de ambitie van Schultz geschoffeerd te voelen, en zag er een “gebrek aan respect” in.

De SPD bereikte samen met CDU/CSU van Angela Merkel een principe-akkoord over een coalitie. De leden van de sociaaldemocratische partij moeten daar nog mee instemmen.