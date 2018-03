Rusland wil in maart alternatieve Spelen organiseren

Rusland wil in maart een toernooi houden waaraan sporters mogen deelnemen die uitgesloten zijn voor de Winterspelen in Pyeongchang. Volgens vice-premier Vitali Moetko zijn ook buitenlandse sporters op het toernooi welkom. Moetko verklaarde dat de prijzen voor de winnaars niet lager zullen uitvallen dan tijdens de echte Spelen. Voor een gouden medaille in Pyeongchang had de regering zo’n 57.000 euro over. Veel Russische atleten ontbreken op de Spelen omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij een groot dopingschandaal. Minimaal 169 Russen komen onder neutrale vlag uit in Pyeongchang. (ANP)