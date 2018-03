Sporttribunaal CAS wijst laatste beroep Russische sporters af

De Russische sporters die via het CAS alsnog deelname aan de Olympische Spelen wilden bewerkstelligen, zijn daarin niet geslaagd. Het sporttribunaal wees het beroep van de groep vrijdag af. Het gaat om 45 sporters en twee coaches, onder wie shorttracker Viktor An en schaatsster Olga Fatkoelina. Ze waren eerder door het Internationaal Olympisch Comité uitgesloten van deelname aan de Spelen vanwege het dopingschandaal van vier jaar terug in Sotsji. Een dag eerder kregen onder anderen schaatsers Pavel Koelizjnikov en Denis Joeskov al van het CAS te horen dat hun beroep was afgewezen. (ANP)