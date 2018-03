De koers van de Israëlische farmaceut Teva daalde sterk nadat het bedrijf had aankondigd dat de resultaten over 2018 zullen tegenvallen, ondanks een grote herstructurering waarbij zo’n 14.000 werknemers hun baan zullen verliezen. Een nieuw medicijn tegen migraine is vertraagd en Teva heeft last van sterke concurrentie. (AP)