Advocaat wil Abdeslam vrijuit

De advocaat van Salah Abdeslam vindt dat deze niet vervolgd mag worden omdat er een procedurefout zou zijn gemaakt. Advocaat Sven Mary betoogde donderdag op de tweede zittingsdag van het proces dat een onderzoeksrechter de Belgische taalwetgeving heeft overtreden door in bepaalde documenten Frans te gebruiken in plaats van Nederlands. Met het betoog van Mary blijkt dat hij niet, zoals na zittingsdag één verwacht werd, de verdediging van de terreurverdachte naast zich neer legt. Tegen Abdeslam is in Brussel twintig jaar geëist, omdat hij vier maanden na de aanslagen in Parijs politiemensen zou hebben beschoten. (NRC)