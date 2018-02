Oud-hoofdofficier justitie Hans Vrakking (76) overleden

Voormalig hoofdofficier van justitie Hans Vrakking is woensdag na een kort ziekbed op 76-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie bevestigd. Zijn dochter Jessica Vrakking zegt dat hij “thuis in alle rust is overleden in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen.”

Vrakking werkte in de jaren 90 als officier van justitie en werd later hoofdofficier. Hij werkte onder meer nauw samen met Fred Teeven, die als ‘crimefighter’ bekendstond. Hij was ook eindverantwoordelijk voor de deal die Teeven als officier van justitie sloot met drugscrimineel Cees H.

Vrakking vond dat er niets mis was met de deal die Teeven sloot. Volgens hem waren de inlichtingen die Teeven van de crimineel ontving relevant voor één of meer andere grote strafzaken. Hij zei hierover: “Ik zou de deal zo weer tekenen. Er waren toen amper mogelijkheden het geld van H. af te pakken. Het was een pragmatische overeenkomst die ons, in de zin van informatievoorziening, geen windeieren legde.”

Hij was zeer kritisch op het werk van de commissie-Oosting, die de deal onderzocht. Hij zei: “We zijn in het pak genaaid.”

Vrakking was niet onomstreden binnen het OM. Zo kwam hij in de jaren 90 in opspraak vanwege zijn rol in de IRT-affaire. Een commissie die onderzoek deed naar zijn rol in de opheffing van het Interregionaal Rechercheteam (IRT) Noord Holland/Utrecht noemde hem “overijld en ondoordacht.” Een parlementaire enquêtecommissie rehabiliteerde hem vervolgens.

Dochter Jessica noemt haar vader “een markante man” van wie zijn kinderen altijd “enorm hebben genoten.” Hij wordt in besloten kring begraven.