Congres VS na korte shutdown akkoord met begroting

De Amerikaanse overheid is vrijdagochtend opnieuw enkele uren gesloten geweest. Senatoren in Washington DC waren het om middernacht (06.00 uur Nederlandse tijd) niet eens over een begroting, waarop automatisch een zogeheten ‘shutdown’ in werking trad, zo meldt Reuters. Nog geen twee uur later werd alsnog een begroting aangenomen in de Senaat, maar dit was te laat om de al in gang gezette sluitingsprocedure te stoppen. Het Huis van Afgevaardigden ging later op de ochtend ook akkoord, waarmee de crisis is afgewend.

Wat gebeurt er bij een Shutdown? De federale diensten sluiten. Alle ministeries zijn dicht, honderdduizenden ambtenaren worden zonder behoud van salaris naar huis gestuurd. Nationale parken, musea en overheidsinstellingen gaan dicht. Amerikanen in overheidsdienst die ‘essentieel’ werk verrichten, zoals militairen, postbodes en douaniers, blijven aan het werk. De Belastingdienst, het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Huisvesting sturen het overgrote deel van de ambtenaren naar huis. Defensie blijft grotendeels aan het werk.

Guus Valk

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden maakten bezwaar tegen de nieuwe begroting. Zij eisten betere bescherming van de rechten van de zogeheten ‘Dreamers’, honderdduizenden immigranten die als kinderen illegaal naar de Verenigde Staten zijn gekomen met hun ouders. Ook een aantal Republikeinen was tegen de budgetplannen, die ruimte bieden voor 300 miljard dollar (245 miljard euro) aan extra uitgaven over de komende twee jaar. Uiteindelijk stemden 240 leden van het Huis voor de begroting en 186 tegen.

De begroting moet nog goedgekeurd worden door president Trump. Hij heeft beloofd dat te doen.

Extra uitgaven aan defensie

Het wetsvoorstel moet een voorlopig einde maken aan de begrotingsonzekerheid en de voortdurende dreiging van overheidssluitingen. Het zeshonderd pagina’s tellende plan bevat onder meer 165 miljard dollar aan extra uitgaven aan defensie en 90 miljard voor steun aan gebieden die zijn getroffen door natuurrampen als orkanen en bosbranden.

Paul, die in 2010 werd gekozen als vertegenwoordiger van de zeer conservatieve Tea Party heeft groot bezwaar tegen het begrotingsplan, dat het Amerikaanse overheidstekort verder zal opvoeren. Eind vorig jaar werd al naar schatting 1.500 miljard dollar aan de staatsschuld toegevoegd met grootschalige belastingverlagingen. Hij blokkeerde een geplande stemming in de Senaat.

„Ik ben de politiek in gegaan uit protest tegen de begrotingstekorten van duizenden miljarden dollars onder president Obama”, zei Paul, die gebruik maakte van senaatsregels om stemming over de wet urenlang uit te stellen.

„Nu zijn het Republikeinen, hand in hand met Democraten, die zorgen voor tekorten van duizenden miljarden.”

Oplossing voor ‘Dreamers’

Democraten eisen dat er een wettelijke regeling komt om de Dreamers in staat te stellen permanent in de VS te blijven.

Omdat een aantal fiscaal conservatieve Republikeinen tegen het begrotingsplan is, was steun van Democraten nodig om het plan aan te nemen. Nancy Pelosi, leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, sprak woensdag urenlang in het Huis over de Dreamers.