Jongetjes in Napels, militairen in Tomsk, advocaten in Amsterdam en vriendinnen in Parijs

Schrijver en journalist Robert Saviano schreef in 2006 de internationale bestseller Gomorra over de gelijknamige Napolitaanse maffia en noemde daarbij bestaande maffialeiders met naam en toenaam. Ook schreef hij Zero, zero, zero over de internationale cocaïnehandel. Beide boeken kwamen Saviano op bedreigingen te staan, waardoor hij sindsdien op geheime adressen woont en wordt beveiligd. Met het nu verschenen De kinderen in de sleepnetten slaat hij een nieuwe weg in over hetzelfde onderwerp: een roman in plaats van non-fictie zodat hij, zo zei hij in een interview, niet steeds het bewijs aan hoeft te dragen voor wat hij schrijft. Dus fictie over de kindermaffia in Napels waarin de rauwe waarheid verborgen zit. Hij comprimeerde gesprekken met zo’n honderd jongens tot elf romanpersonages. Het zijn nog kinderen, maar ze gedragen zich als ware gomorristi. Scheurend op brommers met valse naamplaatjes, martelend en, zelfs, moordend. Saviano schreef het boek, zo vertelde hij in een interview aan corrieretv, in de hoop dat het wordt gelezen door de moeders van deze kinderen die geen idee hebben waar hun zonen – meestal met een goed stel hersens – mee bezig zijn.

Roberto Saviano: De kinderen in de sleepnetten. Oorspronkelijke titel: La paranza dei bambini. Vertaald uit het Italiaans door Jan van der Haar. De Bezige Bij, 383 blz. € 19,99

Het aan literatuur verslingerde meisje Rachel Pomié leeft op het eiland Saint-Thomas en fantaseert over een leven in Parijs (‘de plek waar alles begint en alles eindigt’). Het liefst samen met haar beste vriendin Jestine, de dochter van de Afrikaanse kok van de familie. Maar haar vader huwt haar uit aan een oudere Joodse weduwnaar met drie kinderen, om het Pomié-familiebedrijf te redden. De Amerikaanse schrijfster Alice Hoffman benadert in De verbintenis van tegenpolen het echte leven van Rachel Pizzaro (1795-1889): de moeder van de Deens/Franse impressionist Camille Pissarro die in het verhaal een belangrijke rol speelt. De verbintenis van tegenpolen is niet alleen een mooie familieroman maar gaat ook over verhulde slavernij en het Joodse geloof. En over de vriendschap tussen twee sterke vrouwen die na een zwaar leven hun wens uit zien komen in Parijs het schilpadmeisje te ontmoeten.

Alice Hoffman: De verbintenis van tegenpolen. Oorspronkelijke titel The Marriage of Opposites. Vertaald uit het Engels door Saskia Peterzon-Kotte. Orlando, 351 blz. € 19,99

Het woord moeten heeft een negatieve connotatie wanneer mensen het als druk ervaren: moeten meedoen, je moeten aanpassen aan de nieuwste technologische ontwikkelingen. Het nieuwe moeten van neerlandica Els Kuypers, is een (filosofisch) pleidooi om bewust en kritisch na te denken welke rol je zelf speelt in die eindeloze draaikolk van meningen die dwingend op ons overkomen. Naast de verschillende vormen van keuzes maken in bijvoorbeeld het onderwijs maar ook in de politiek en op persoonlijk vlak, bekijkt Kuypers in hoeverre je ook zelf zou kunnen mee bewegen zonder te bezwijken onder de druk van buitenaf en dus een eigen koers kunt volgen.

Els Kuypers: Het nieuwe moeten – vragen om cultuur. IJzer, 332 blz. € 19,50

Lastige zaken van advocaat en schrijfster Trudeke Sillevis Smitt is een pastiche over een gefingeerd Amsterdams advocatenkantoor waar Max en Henriette de scepter zwaaien. Max is de rust zelve met boeiende cliënten en ‘smeuïge zaken’. Al is hij ook aan het tobben over de houdbaarheidsdatum van zijn kantoor, want zo goed gaat het daar allemaal niet. Henriette is vooral druk met haar privéleven en windt zich op over de komst van de deken die een klacht van een cliënte komt indienen. Wanneer de zoon van Henriette vraagt: ‘Wordt het misschien tijd om iets anders te gaan doen? Ik hoor nooit meer blije verhalen over je werk’, is de reactie van zijn moeder: ‘Nee, ik ben vijftig, dit is mijn vak. Een klotevak, maar wel mijn klotevak.’ Met karakteristieke illustraties van Peter van Hugten.

Trudeke Sillevis Smitt: Lastige zaken. Van Gennep, 92 blz. € 14,95

Schrijver en journalist Jeroen Siebelink beschrijft in Het wereldschokkende en onweerstaanbaar lekkere verhaal van Tony’s Chocolonely het verhaal van de drie journalisten Roland Dong, Maurice Dekkers en Teun van de Keuken, die in hun programma ‘Keuringsdienst van Waarde’ kindslavernij op Afrikaanse cacaoplantages aan de kaak stelden om dat daar kindslaven zouden werken. Uiteindelijk ontwikkelen zij een eigen ‘slaafvrije’ chocoladereep: Tony’s Chocolonely. Er wordt een bedrijf opgericht, dat weldra ook weer verkocht wordt. Het boek vertelt tot in detail hoe het bedrijf zich staande probeert te houden in de grote chocoladewereld: is het slim n chocoladeletters in te kopen, kunnen ze nog meer leningen afsluiten? Teun van de Keuken distantieert zich van het boek waarin hij een grote (ook heel leuke, zoals op het feest van Verkade) rol speelt, maar nooit aan heeft meegewerkt. Hij verbaast zich over de door de auteur ingekleurde dialogen en gedachten, verklaarde hij aan tafel bij Eva Jinek. Desalniettemin toont het boek op een enthousiaste toon hoe moeilijk het is een ideaal te bereiken. Op de wikkel van de repen staat dat we het ‘samen moeten doen’. Nog geen garantie dus.

Jeroen Siebelink: Het wereldschokkende en onweerstaanbaar lekkere verhaal van Tony’s Chocolonely. Thomas Rap, 394 blz. € 17,99

Kort na de ‘succesvolle autobiografische vertelling over Rusland & Revolutie’ , Tsjaikovskistraat 40, zijn nu drie verhalen van de in Rusland wonende Pieter Waterdrinker verschenen in de serie ‘Literaire juweeltjes’, waarin elke maand een gemakkelijk leesbare tekst verschijnt in een gebonden uitgave voor wie niet veel leest. In het eerste verhaal uit het gelijknamige De del van Tomsk gaan vier militairen met een heel ’vuig plan’ naar het festival van Tomsk om geld te verdienen aan een jong meisje dat niet zomaar een jong meisje blijkt te zijn. ‘Hoe een mens kan verworden tot een varken als hij lang genoeg leeft als een zwijn’, zo verontschuldigt een van de militairen zich.

Pieter Waterdrinker: De del van Tomsk. B for Books, 64 blz. € 1,50