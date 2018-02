Officier van justitie tijdelijk ondergedoken na bedreiging

Een officier van justitie van het parket Noord-Nederland heeft eind vorig jaar na doodsbedreigingen tijdelijk moeten onderduiken. Dit bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) aan NRC na berichtgeving van De Telegraaf.

Volgens De Telegraaf leidde de officier van justitie het lopende onderzoek naar de motorclub No Surrender. Het OM wil niet bevestigen dat de bedreigingen te maken hadden met de zaak. Inmiddels is de officier overgeplaatst naar een andere functie.

OM-baas Gerrit van der Burg zegt tegen de krant dat dreigementen zinloos zijn: “Voor een officier staat altijd een andere officier klaar.” Hij wil niet zeggen hoeveel openbaar aanklagers de afgelopen jaren ernstig zijn bedreigd. “Ik word op de hoogte gesteld van elke bedreigde officier. Een opwaartse trend zie ik niet.”

Criminele activiteiten No Surrender

De motorclub No Surrender wordt vaak in verband gebracht met criminele activiteiten. Zo lopen er strafzaken tegen meerdere (ex-)leden van de club. Eind vorig jaar werd leider Henk Kuipers (53) opgepakt op verdenking van mishandeling, afpersing, bedreiging, diefstal en valsheid in geschrifte.

Oprichter Klaas Otto zou vorig jaar vanuit de gevangenis een aanslag op de officier van justitie Greetje Bos hebben voorbereid, maar hij ontkent dit. Bos behandelt de strafzaak tegen Otto.

Ook de loco-burgemeester van Emmen, Bouke Arends, werd in maart vorig jaar bedreigd nadat hij in januari een clubhuis van de motorclub No Surrender liet sluiten. Hij vertrok hierom voor enkele weken naar het buitenland met zijn gezin.