Nummer 3 op FvD-lijst zegt lidmaatschap op

Susan Teunissen, die tijdens de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar als derde op de kandidatenlijst van Forum Voor Democratie stond, heeft haar lidmaatschap van de partij opgezegd. Teunissen noemt de manier waarop het partijbestuur omgaat met opbouwende kritiek “verre van democratisch”.

Op Twitter meldde ze:

Enkele prominente partijleden uitten eerder deze week kritiek op het partijbestuur. De partij royeerde maandagavond Robert de Haze Winkelman en zijn vrouw Betty Jo Wevers vanwege “dreigementen en kwaadsprekerij”.

De Haze Winkelman had opgeroepen tot meer interne democratie. Op Twitter noemde hij het partijbestuur een “politbureau” die de partij probeert “te kapen” om hun “alleenheerschappij” overeind te houden. Wevers liet via Twitter weten dat “blijkbaar het pleiten voor meer interne democratie te bedreigend is voor een ‘democratische’ partij”.

Kort daarna sloten de prominente partijleden Gert Reedijk, Arthur Legger en Freek-Jan Berkhout zich aan bij de kritiek van De Haze Winkelman. Ze stuurden een brief naar het partijbestuur en eisten het vertrek van penningmeester en mede-oprichter van de partij Henk Otten.

Correctie: in een eerdere versie van dit artikel stond dat Gert Reedijk, Arthur Legger en Freek-Jan Berkhout hun lidmaatschap hadden opgezegd. Dat klopte niet en is gecorrigeerd.