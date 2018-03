Olympisch record op Winterspelen voor Japanner Kasai (45)

Noriaki Kasai heeft donderdag een olympisch record gevestigd. De Japanse schansspringer eindigde in de kwalificatie voor de kleine schans als twintigste en dat was voldoende om zich te verzekeren van zijn achtste deelname aan de Winterspelen. Kasai deelde het recordaantal deelnames met de Russische rodelaar Albert Demtsjenko. De 45-jarige Japanner won in 1994 in Lillehammer zilver in de landenwedstrijd en was vier jaar geleden in Sotsji goed voor zilver op de grote schans en brons in de landenwedstrijd. De Canadese springruiter Ian Millar is met tien Olympische Spelen de absolute recordhouder. (NRC)