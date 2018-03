Marlon Brando en Richard Pryor hadden een verhouding

Links: Marlon Brando in Last Tango in Paris (1972)

Rechts: Richard Pryor in een still uit de documentaire ‘Omit the Logic’.

Foto’s A Sunset Box / Steve Shapiro

De Amerikaanse komiek Richard Pryor deelde in de jaren zeventig het bed met Marlon Brando. Dat heeft Pryors weduwe Jennifer Lee bevestigd na een geruchtmakend interview met muziekproducer Quincy Jones in New York Magazine.

Quincy Jones zei daarin over de seksuele gewoontes van Brando: „Hij zou overal seks mee hebben. (He’d fuck anything) Overal mee! Hij zou nog seks hebben met een brievenbus. James Baldwin. Richard Pryor. Marvin Gaye.”

Opscheppen

Jennifer Lee Pryor liet daarop celebriy-website TMZ weten dat de overleden komiek, die openlijk biseksueel was, „zou opscheppen” over zijn nu publiek geworden verhouding met Marlon Brando. „Het waren de jaren 70! Drugs mochten nog, vooral quaaludes (een destijds als partydrug populair slaapmiddel, red.). Als je maar genoeg cocaïne had gehad, zou je nog seks hebben met een radiator en die de volgende dag bloemen sturen.”

Zeven huwelijken

Jennifer Lee vertelde verder dat Pryor uitgebreid over zijn seksuele verhoudingen had geschreven in dagboeken. Volgens haar gaan die later dit jaar gepubliceerd worden. Richard Pryor overleed in 2005, hij was zeven keer getrouwd met vijf verschillende vrouwen. Van Jennifer Lee scheidde hij in 1982, maar het stel hertrouwde in 2001 en bleef samen tot zijn dood. De Amerikaanse acteur Marlon Brando (A streetcar named desire, The Godfather) overleed in 2004.

In het interview met New York Magazine doet de 84-jarige Quincy Jones meer opzienbarende uitspraken. Michael Jackson zou volgens hem veel songs hebben gestolen, waaronder Billie Jean van Donna Summer. Hij zou weten wie de moordenaar is van John F. Kennedy en op de hoogte zijn van geheimen van Hillary Clinton. Zijn eerste indruk van The Beatles: „De slechtste musici ter wereld.” Quincy Jones: „Paul was de slechtste basspeler die ik ooit had gehoord. En Ringo? Praat me er niet van.”