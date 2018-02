Malafide taalbureaus lichten inburgeraars op

Inburgeraars lopen het risico om opgelicht te worden door kwaadwillende taalbureaus, die willen profiteren van de lucratieve inburgeringsmarkt. Dat schrijft dagblad Trouw vrijdag na een rondgang. Toezichthouder Blik op Werk zegt 110 klachten te hebben ontvangen.

Iedere inburgeraar krijgt van de Nederlandse overheid een lening van 10.000 euro om te besteden aan inburgeringscursussen. De taalbureaus die die cursussen geven, merken volgens Trouw dat cursisten weglopen naar kleine bureautjes. De cursisten worden verleid met gratis laptops, kortingen of gratis boeken. Eenmaal bij de nieuwe taalcursus krijgen cursisten soms maar de helft van de lessen die is afgesproken. Ook wordt er gerommeld met facturen en krijgen cursisten op sommige taalscholen les in het Arabisch, terwijl Nederlands de gewenste voertaal is.

Ander eisen

Wie een taalbureau wil beginnen, moet bij toezichthouder Blik op Werk een aspirant-keurmerk aanvragen. Hiermee hoeft het nieuwe bureau nog niet aan alle voorschriften te voldoen die voor een gevestigde taalschool gelden, wat volgens Blik op Werk fraude in de hand werkt. Cursisten moeten verplicht een taalschool kiezen die is aangesloten bij Blik op Werk - wie dat niet doet krijgt van DUO geen lening.

De toezichthouder stelt in Trouw dat er over zeker een tiental taalscholen grote zorgen bestaan. Zo werd bij een aspirant-taalschool in Zeeland zwakke cursisten afgebeld toen controle werd aangekondigd.

Scherper opletten

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken (D66) laat via een woordvoerder weten dat hij op de hoogte is van de problemen:

“Ik vind het onacceptabel en ronduit laf dat malafide bureaus ten koste van nieuwkomers fraude plegen. Ze steken zo geld in hun zak dat bedoeld is om mensen, vaak vluchtelingen, hier een toekomst te bieden. (…) Ik wil vooropstellen dat bij de grote meerderheid van de bureaus die inburgeringslessen aanbieden de boel op orde is. Daar werken bevlogen professionals die nieuwkomers klaarstomen voor hun inburgeringsexamen. Maar er zitten ook rotte appels tussen. En het is onacceptabel en laf dat malafide bureaus fraude plegen ten koste van nieuwkomers.”

Koolmees heeft DUO en Blik op Werk gevraagd om extra scherp op te letten, dit verder te onderzoeken en misstanden aan te geven. De minister laat weten voor de zomer de Tweede Kamer hier verder over te informeren.