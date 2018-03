Air France-KLM schikt in zaak verboden prijsafspraken luchtvrachtvervoer

Het moederbedrijf van KLM heeft in een zaak over verboden prijsafspraken voor luchtvrachtvervoer een schikking getroffen met een onderdeel van het Duitse spoorbedrijf Deutsche Bahn. Dat heeft KLM donderdag tegenover NRC bevestigd, na eerdere berichten over de schadevergoeding in Duitse media.

Volgens het Duitse Handelsblatt heeft Air France-KLM met Deutsche Bahn-dochter Schenker AG een schikkingsbedrag van 60 miljoen euro afgesproken. Een woordvoerder van KLM kon niets zeggen over de hoogte van het bedrag.

KLM, Air France en negen andere luchtvaartmaatschappijen maakten tussen 1999 en 2006 prijsafspraken voor het vervoer van luchtvracht. In die tijd werd die activiteit voor de maatschappijen minder rendabel, door stijgende brandstof- en veiligheidskosten. Ter compensatie maakten de maatschappijen afspraken over de hoogte van toeslagen die klanten moesten betalen.

Zowel de Europese als de Amerikaanse autoriteiten oordeelden dat er sprake was van kartelvorming. De elf luchtvrachtvervoerders kregen in 2010 een boete van in totaal 800 miljoen euro. De Europese Commissie bepaalde onder meer dat KLM 127 miljoen euro moest betalen. Air France kreeg de hoogste sanctie opgelegd: 183 miljoen euro. (NRC)