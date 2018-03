Jonge Lucebert had nazi-sympathieën

Dichter/schilder Lucebert (1924-1994) koesterde in de jaren veertig nazi-sympathieën. Dat blijkt uit de biografie Lucebert van Wim Hazeu die vandaag verschijnt. Lucebert, 18, noemde Duitsland zijn ‘Wahlheimat’ en schreef een vriendin vanuit Duitsland brieven met antisemitische passages. De brieven zijn de belangrijkste ontdekking in de biografie. Biograaf Hazeu verklaart Luceberts houding vanuit achtergrond en karakter. In 1944 was het gedaan met Luceberts enthousiasme voor Hitler. Hij werd betrapt op lezen tijdens werktijd en moest voor straf in een van giftige dampen vergeven bunker werken. Daarop werd hij afgekeurd en mocht terug naar Nederland. (NRC)

