Komt het gevaar voor Kramer uit Noorwegen, Italië of Nieuw-Zeeland?

Sven Kramer deed niet mee toen Ted-Jan Bloemen hem in Salt Lake City zijn wereldrecord afpakte op de vijf kilometer. Hij was niet optimaal geconcentreerd toen Bob de Vries hem bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) trakteerde op een zeldzame nederlaag. En nadat hij in Gangneung afgelopen week bij een testrace over een officieus wereldrecord laagland op de drie kilometer reed (3.38,64), hoefde Jan Blokhuijsen een dag later pas aan het slot iets toe te geven: 3.40,88. Zijn er verder nog tegenstanders die de 31-jarige Fries zondag op ‘zijn’ vijf kilometer van een derde gouden medaille op rij kunnen afhouden?

Sverre Lunde Pedersen maakt dit seizoen indruk, met winst in wereldbekerwedstrijden op de 1.500 meter in Stavanger en eind januari op de vijf kilometer in Erfurt. Hij verpulverde in de Gunda Niemann Stirnemann Halle het baanrecord van Kramer en won afgetekend. „Ik voel me beter dan ooit”, sprak hij na afloop.

Als 16-jarige debuteerde de kleine Noor in de ploeg van toenmalig bondscoach Peter Mueller. Nog altijd is Pedersen pas 25, maar hij blijft nog steeds progressie maken. Eerst onder zijn vader Jarle, die vroeger als clubcoach bij Fana in Bergen ook de huidige toppers Havard Lorentzen en Sindre Hendriksen opleidde. Nu met de huidige bondscoach Sondre Skarli, die bij de Noren het geloof in succes heeft teruggebracht.

Nicola Tumolero

Achter Pedersen maar vóór de speciaal uit Calgary overgevlogen Ted-Jan Bloemen, eindigde in Erfurt de Italiaan Nicola Tumolero. Hij benaderde het oude baanrecord van Kramer tot op 0,09 seconde. Begin januari werd de 23-jarige stayer in Kolomna bij afwezigheid van veel toppers bijna stiekem Europees kampioen op de vijf kilometer. De ervaren schaatscoach Maurizio Marchetto glunderde in oktober al toen hij in Inzell het hoge niveau zag van zijn Italiaanse ploeg, met naast Tumolero ook Andrea Giovaninni en Davide Ghiotto.

De laatste twee lijken door de vaak Spartaanse drills van Marchetto al over hun topvorm heen. Maar Tumolero gedijt goed onder hard werken en gaat op vijf en tien kilometer voor het podium. Net als een andere outsider, de Duitse stayer van de aflopende schema’s Patrick Beckert.

Skeelerkampioen Peter Michael

En wie weet komt de grootste dreiging voor Kramer wel uit Nieuw-Zeeland. Eind 2014 stond skeelerkampioen Peter Michael voor het eerst op schaatsen. Vorig jaar verbaasde hij bij de WK afstanden in Gangneung met brons achter Kramer en Bergsma op de vijf kilometer. „Wie verzint dat?”, sprak nummer vier Douwe de Vries. „Een nomade uit Nieuw-Zeeland die een medaille pakt. Je verwacht rugbyers uit zo’n land, is daar ineens een hippe gast met zo’n staartje in zijn nek.”

Een dag later kon Nederland maar net Nieuw-Zeeland voorblijven in de strijd om goud op de ploegachtervolging. Michael reed vrijwel de hele race in zijn eentje op kop, met zijn maten Shane Dobbin en Reyon Kay op de bagagedrager. „Niks is onmogelijk”, antwoordde Michael daarna op de vraag of hij Kramer van olympisch goud kon houden.