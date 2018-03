Opnieuw grote verliezen voor beursgraadmeter Dow Jones

Het was donderdag wederom een slechte dag voor de Dow Jones, de belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeter. De ‘Dow’ zakte tot 23.860 punten, een daling van 4,1 procent. Daarmee geldt de koersdaling van de laatste dagen op Wall Street nu officieel als een ‘correctie’. Dat houdt in dat de beurs sinds zijn laatste piek, op 26 januari, meer dan 10 procent is gezakt. De laatste keer dat zo’n correctie voorkwam, was begin 2016. Toen waren zorgen over de Chinese economie de aanleiding, maar bestond er ook net als nu de vrees dat de beurzen overgewaardeerd waren. Ook de S&P 500-index, met de grootste fondsen aan de Amerikaanse beurs, zit meer dan 10 procent onder de laatste piek. Donderdag zakte de S&P met 3,8 procent naar 2.581. Nasdaq daalde met 3,9 procent naar 274 punten. (NRC)