Ik kwam de woonkamer binnen, op zoek naar eten, sinds ik gestopt ben met roken zoek ik de hele dag naar eten. De vriendin zat glunderend achter haar laptop aan tafel. Het bevreemdde me, de regel was dat ze me nu ging zeggen hoe ontstellend moddervet en onaantrekkelijk ik ging worden als ik door zou gaan met alles opeten.

Vandaag was de uitzondering.

Ze zei: „Je weet toch dat ik heel nuchter ben? Dat ik niets heb met spiritualiteit?”

Ja, ik wist.

Zij: „Maar nu begin ik er wel in te geloven…”

Ze begon over iets wat ze ‘innerlijk weten’ noemt, een term die ze heeft gejat van mijn vriendin Ester Bal, de vroegere persvoorlichter van Vitesse, die ‘innerlijk weten’ gebruikt als ze iets onverklaarbaars van enige structuur wil voorzien.

Ik hoefde het verhaal niet per se te horen, maar het kwam toch.

Ze had een jurk met pantermotief zien hangen in een webshop, ze wist niet precies of die haar zou staan dus ze belde haar vriendin C., die voor een damesblad werkt en dus verstand heeft van mode en die vond het ook meteen een mooie jurk. Gesterkt surfte ze opnieuw naar de webshop, waar de jurk in haar maat inmiddels was uitverkocht.

„Vroeger zou ik me daarbij hebben neergelegd, maar nu zei ik hardop: Deze jurk hoort bij mij, deze jurk past bij dit huis, ik krijg deze jurk!”

Lang verhaal kort: ze belde de webwinkel, ze belde de leverancier, ze belde alle modewinkels in de buurt aan wie de jurk was uitgeleverd en werd kort daarna teruggebeld met de mededeling dat die jurk ergens op haar lag te wachten.

„Op jouw verjaardag draag ik die jurk!”

Ze vond ‘leuk’ een stomme reactie.

„Als dit dus werkt, dat wensdenken, denk ik serieus dat we een nieuwe fase ingaan.”

Even later belde mijn moeder, een vrouw die in de hoogtijdagen van Jomanda een fles voor de radio zette om water te laten instralen.

Toen ze vroeg hoe het ermee ging vertelde ik haar over de wonderlijke gebeurtenissen die zich hadden afgespeeld.

Ze vond het allemaal heel herkenbaar.

Ze was zelf al jaren behept met de gave van het innerlijk weten, weliswaar een bijzondere variant, maar toch.

„Ik zie dingen die al gebeurd zijn met terugwerkende kracht aankomen.”

Ze zocht en vond een voorbeeld.

„Nou, jouw geboorte bijvoorbeeld. Morgen ben je jarig, ik wil de kleinkinderen zien.”

Ik was niet van plan om mijn verjaardag te vieren, maar innerlijk wist ik inmiddels wel beter.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.