Inburgeraars lopen het risico om opgelicht te worden door malafide taalbureaus die profiteren van de lucratieve inburgeringsmarkt. Dat meldt het dagblad Trouw. Toezichthouder Blik op Werk zegt 110 klachten te hebben ontvangen. Iedere inburgeraar krijgt van de Nederlandse overheid een lening van 10.000 euro om te besteden aan inburgeringscursussen. De cursisten worden verleid met gratis laptops, kortingen of gratis boeken. Schrijven ze zich in dan krijgen cursisten bijvoorbeeld de helft van het aantal lessen, of lessen in het Arabisch. Minister Koolmees van Sociale Zaken (D66) laat weten dat hij op de hoogte is van de problemen. (NRC)