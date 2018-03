PvdA-fractievoorzitter Barth vertrekt uit de Eerste Kamer

Marleen Barth vertrekt als Eerste Kamerlid en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de senaat. De politica kwam de afgelopen week twee keer in opspraak. De eerste keer omdat ze graag een huurverlaging wilde voor de ambtswoning in Wassenaar waar zij met haar man woont. De tweede keer omdat ze tijdens een belangrijk debat over de donorwet op vakantie was. Barth treedt terug omdat zij door alle discussie niet meer goed kan functioneren, laat ze weten in een schriftelijke verklaring: „Het spijt me enorm dat deze twee zaken samen nu zo’n negatief licht werpen op de partij waar ik al zo lang en met zoveel liefde actief voor ben.” Barth en haar man hadden hun vakantie „maanden geleden” al gepland. Ze was sinds 7 juni 2011 lid van de Eerste Kamer. (NRC)