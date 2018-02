‘Hier kan ik zelf heel lang naar kijken’

„Dit is een moskee in Masqat, de hoofdstad van Oman, waar ik op vakantie was. Er waren van die lange gangen met pilaren. Toen ik daar doorheen keek, zag ik de mooie lichtinval al.” Met haar foto ‘Perfection’ wint Robine Perik (25) uit Rotterdam de publieksjuryprijs van januari, met het thema ‘Donker’.

Thuis op de computer zag ze eigenlijk pas hoe goed de foto was gelukt. „Alles klopt: die lijnen zo mooi evenwijdig. Die blokjes op de vloer, precies in het midden van die lichtbanen. Die donkere achterkant. Ik ben zelf nogal perfectionistisch, dus ik denk dat dit beeld me daarom zo trof. Ik kan hier zelf in ieder geval heel lang naar kijken.”

Haar perfectionisme uit zich ook in haar foto’s, zegt Perik, die International Business Marketing studeert. „Tegenwoordig maken mensen heel veel foto’s met hun smartphone. Met een beetje geluk zit daar dan altijd wel een goede tussen. Maar dat gaat mij te snel. Ik probeer iets meer tijd te nemen. Van tevoren heb ik al in mijn hoofd wat ik wil fotograferen. Dan stel ik de camera daarop in en ga ik op pad. Maar soms gebeurt er iets onverwachts, moet je snel reageren en wordt alles toch weer helemaal anders dan je hebt bedacht. En dat maakt het juist zo leuk.”

Architectuur

Als ze maar even denkt dat iets een mooi plaatje oplevert, legt Perik het vast. Architectuur bijvoorbeeld, zoals in Londen, waar ze vorig jaar woonde tijdens haar stage. „Daar heb je heel bijzondere huizen – zó inspirerend. Ik ging er elk weekend met de camera op pad om de stad te verkennen.” Maar ook voedsel vindt ze leuk om te fotograferen. „Soms ziet eten er zo mooi uit – die kleuren, en hoe het op een bord ligt – dan móet ik daar gewoon een foto van maken!”

Eigenlijk zou ze ook best graag wat vaker mensen willen fotograferen. „Iedere mens is uniek. Het is mooi als je dat kan vastleggen.” Maar dat blijkt in de praktijk nog best lastig. „Een huis beweegt niet, maar mensen wel. Het moet uiteraard ook respectvol gebeuren en er moet een klik zijn met degene die je fotografeert. Een hele uitdaging, maar die wil ik wel aan.”

Fashion

Haar fotografiehobby ontstond min of meer toevallig, toen ze in Londen bezig was om een webshop op te zetten voor een modemerk. „Om geld uit te sparen heb ik zelf de beelden erbij gemaakt.” Toen de klus geklaard was, bleef de liefde voor fotografie. En voor marketing, én voor mode. Ze weet dan ook wel wat ze in de toekomst het allerliefst zou doen: „Fashionmarketing. En als ik dan de foto’s voor de campagne mag maken, zou dat fantastisch zijn.”

