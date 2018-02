Het Romantische Landschap

Het Groninger Museum is deze maanden gevuld met de romantische negentiende-eeuwse schilderijen van Caspar David Friedrich, William Turner en hun landschapschilderende tijdgenoten. Fotogalerie Noorderlicht sluit hierop aan met de tentoonstelling ‘Het Romantische Landschap’. Hier laat een groep jonge Europese fotografen zien hoe zij zich verhouden tot de wereld om hen heen. Ze tonen welke rol het sublieme landschap speelt in religieuze tradities en persoonlijke beleving. 'Het Romantische Landschap': tot en met 21 maart in Fotogalerie Noorderlicht, Akerkhof 12, Groningen.