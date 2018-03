Vakprijs voor journalisten Van Keken en Smit

Journalisten Kim van Keken en Eric Smit van het onderzoeksjournalistieke platform Follow the Money (FTM) zijn uitgeroepen tot Journalist van het Jaar 2017. Zij ontvangen de prijs voor hun serie artikelen over oud-VVD-voorzitter Henry Keizer, die zichzelf verrijkte bij de overname van een crematiebedrijf. Het leidde tot het aftreden van Keizer, in mei 2017. De jury bestaat uit redactieleden en de adviesraad van vakblad Villamedia. Uit het onderzoek van FTM bleek dat Keizer in 2012 zijn crematoriumbedrijf De Facultatieve voor veel minder geld had gekocht dan het volgens de eigen jaarverslagen waard was. De jury was „onder de indruk van het speurwerk” van Smit en Van Keken. Ook prijst de jury de „overzichtelijke” presentatie van het crossmediale onderzoek, en Follow the Money als platform. (NRC)