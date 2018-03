Ex-wethouder Den Bosch vrij, blijft verdachte ‘burgemeesterlek’

Een oud-wethouder van Den Bosch die dinsdag werd opgepakt op verdenking van lekken van informatie rond de benoeming van de Bossche burgemeester Jack Mikkers (VVD) in juli 2017, is vrijdag vrijgelaten. De 64-jarige blijft verdachte in de zaak, bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van het Brabants Dagblad.

In november vorig jaar zijn telefoons, computers en een iPad van de verdachte in beslag genomen tijdens een huiszoeking door de rijksrecherche. De spullen zijn nog niet teruggegeven, meldt het Brabants Dagblad.

De verdachte werd dinsdag in Tilburg aangehouden door de rijksrecherche. Hij ontkent vertrouwelijke informatie te hebben gelekt.

Tweede verdachte

Uit een dossier dat het Brabants Dagblad vorig jaar publiceerde, bleek dat het gemeentebestuur van Den Bosch de voorkeur gaf aan Jan Hamming (PvdA) als nieuwe burgemeester. Volgens de krant was Jack Mikkers de tweede Keus. Hamming trok zich terug, toen hij werd gekozen als burgemeester van Zaanstad.

Het regionale dagblad kwam aan deze informatie via een lek. De andere verdachte in de zaak is een 55-jarige man uit Den Bosch, die lid was van de vertrouwenscommissie opgesteld door de gemeente Den Bosch.

Een nieuwe burgemeester wordt benoemd door de commissaris van de koning na een aanbeveling van de gemeenteraad. Dit gebeurt normaal gesproken in strikte vertrouwelijkheid en het lekken van deze informatie is wettelijk strafbaar.