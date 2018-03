Robin van Persie scoort bij zege voor Feyenoord

Robin van Persie heeft donderdag met een doelpunt bijgedragen aan de zege van Feyenoord op FC Groningen (3-0). Van Persie stond amper een minuut in het veld toen hij in de 78ste minuut de bal langs doelman Sergio Padt in de hoek krulde. Jens Toornstra had kort na rust de score geopend in de Kuip, Jeremiah St. Juste tekende in de 72ste minuut voor de tweede treffer. Sheraldo Becker hielp ADO Den Haag aan een thuiszege op Vitesse. De aanvaller tekende voor de enige treffer in een pover duel (1-0). ADO is door de zege gestegen naar de achtste plaats op de ranglijst, de ploeg van trainer Alfons Groenendijk heeft een achterstand op Vitesse van drie punten. (ANP)