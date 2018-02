Draghi, prijs de dollar omhoog!

Melvyn Krauss is emeritus hoogleraar monetaire economie aan New York University.

Europa moet zich niet doof houden voor het minachtende gepraat over de euro door de Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, tijdens het laatste World Economic Forum in Davos.

Anders zal dit alleen maar zo doorgaan.

Ook al waren de protectionistische opmerkingen van Mnuchin kennelijk ingegeven door de wens om de Amerikaanse handelsbalans een impuls te geven (een lage dollarkoers is goed voor de export), toch vormden ze een onaanvaardbare inmenging in de interne Europese aangelegenheden. Ze zouden immers weleens van invloed kunnen zijn op het ECB-beraad over de normalisatie van het monetaire beleid – door dit proces te vertragen – en ook op de uiterst belangrijke algemene verkiezingen in Italië van begin maart, die gevoelig zijn voor de wisselkoers van de euro.

Een stijgende euro in de aanloop naar deze verkiezingen zou prettig zijn voor de Italiaanse anti-eurogezinde populistische Vijfsterrenpartij, die niet alleen een zorg is voor de Italianen, maar voor de hele Europese Unie.

De timing van de opmerkingen van de Amerikaanse minister van Financiën op de dag dat de ECB in Frankfurt bijeenkwam om over haar monetaire beleid te praten, had niet ongelukkiger kunnen zijn.

De euro was al gestegen door de aanhoudend sterke economische cijfers van Europa en de groeiende kans op een hernieuwde ‘grote coalitieregering’ in Duitsland.

Mnuchins pleidooi voor een zwakke dollar was olie op het vuur en met name alarmerend voor leden van de ECB-bestuursraad uit de perifere EU-landen.

ECB-president Mario Draghi liet Mnuchins poging om de dollar omlaag te praten niet over zijn kant gaan, al hadden anderen in dat verheven gezelschap van kapitalistische elites en hoge regeringsfunctionarissen wel deze neiging. De ECB-president pakte de VS aan vanwege de schending van de G7-regel om geen valuta-oorlog voor concurrentiedoeleinden te voeren.

Wederzijdse vernietiging

Een betere reactie was op korte termijn niet te verwachten. Maar wat kan Draghi doen om de VS van verdere valuta-interventies af te houden?

Er is een aanwijzing te vinden in de theorie van de mutually assured destruction (MAD), de gegarandeerde wederzijdse vernietiging die in de Koude Oorlog beide partijen weerhield om preventieve kernaanvallen uit te voeren.

De ECB zou bijvoorbeeld de euro in de verkoop kunnen doen telkens als de Trump-protectionisten de dollar omlaag praten, zodat de loslippigheid op het Amerikaanse ministerie van Financiën niet van invloed zou zijn op de waarde van de euro.

Daarbij is de theorie dat Washington uit onvrede over de Europese lik-op-stukreacties het spel zal opgeven.

Ook zou Draghi de Amerikaanse economie juist kunnen ophemelen als Washington de dollar omlaag praat. De ECB-president heeft veel geloofwaardigheid op de markten en zou zijn loftrompet kunnen gebruiken om de wereld te vertellen hoe sterk de Amerikaanse economie wel is en dat de markten bijvoorbeeld het aantal renteverhogingen onderschatten dat de Amerikaanse Fed dit jaar zal moeten doorvoeren.

Als die boodschap tot het Witte Huis doordringt, houdt het misschien wel op over de dollar.

De wereld is veranderd. Europa moet aanvaarden dat de VS onder Trump hebben gekozen voor een strijdvaardige aanpak van de mondiale economische betrekkingen en moet in antwoord hierop tot harde maatregelen bereid zijn. Niet alleen ter bescherming van zijn handelsbalans, maar ook om te voorkomen dat Washington ongewenste invloed op zijn binnenlandse politiek uitoefent.

De scherpe kritiek van Mario Draghi op de Amerikaanse functionarissen die in Davos de dollar omlaag wilden praten is een goed begin.