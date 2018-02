Dag 1 Winterspelen: de openingsceremonie

Al voordat de eerste vlag was binnengedragen, is de eerste rel al geboren. De Amerikaanse schaatser Shani Davis heeft laten weten niet met zijn collega-sporters te zullen meelopen bij de openingsceremonie. Donderdag verraste hij met een vinnige tweet, waarin hij liet merken niet blij te zijn dat hij geen vlaggendrager was - en bovendien dat hieraan een racistische beslissing vooraf was gegaan: hij sloot de tweet af met #BlackHistoryMonth2018.

I am an American and when I won the 1000m in 2010 I became the first American to 2-peat in that event. @TeamUSA dishonorably tossed a coin to decide its 2018 flag bearer. No problem. I can wait until 2022. #BlackHistoryMonth2018 #PyeongChang2018 pic.twitter.com/dsmTtNkhJs

