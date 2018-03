Oud-hoofdofficier van justitie Hans Vrakking (76) overleden

Voormalig hoofdofficier van justitie Hans Vrakking is woensdag op 76-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie bevestigd. Zijn dochter Jessica Vrakking zegt dat hij „thuis in alle rust is overleden in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen”. Vrakking werkte in de jaren negentig als officier van justitie. Vrakking kwam in die jaren in opspraak vanwege zijn rol in de IRT-affaire. Een parlementaire enquêtecommissie naar deze affaire rehabiliteerde hem vervolgens. Als hoofdofficier werkte hij onder meer nauw samen met de latere staatssecretaris van Justitie Fred Teeven. Vrakking was eindverantwoordelijk voor de deal die Teeven sloot met drugscrimineel Cees H. Dochter Jessica noemt haar vader “een markante man”. Vrakking wordt in besloten kring begraven. (NRC)