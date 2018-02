CAS wijst beroep 45 Russische sporters af

Het internationaal sporttribunaal CAS heeft vrijdag het beroep afgewezen waarmee Russische sporters deelname aan de Olympische Winterspelen van Pyeongchang probeerden af te dwingen. Het gaat in totaal om 45 sporters en 2 trainers, onder wie de schaatser Olga Fatkoelina en shorttracker Viktor An.

De sporters waren door het IOC uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen vanwege het grootschalige Russische dopingschandaal. De 45 sporters hoopten zich te kunnen aansluiten bij de 168 dopingvrije Russische sporters die onder neutrale vlag mogen meedoen aan de Spelen.

Het CAS oordeelde dat het IOC mag besluiten wie aan de Spelen meedoet. De sporters konden niet aantonen dat de selectie van de groep dopingvrije sporters op een oneerlijke wijze was gemaakt.

Moetko

De Russische vicepremier Vitali Moetko noemde de uitspraak vrijdag “teleurstellend” maar zei begrip te hebben omdat het beroep zo kort voor de start van de Spelen was ingediend. De openingsceremonie vindt vrijdag plaats.

Moetko was eerder minister van Sport, voorzitter van de Russische voetbalbond en de voorzitter van het uitvoerend comité van het WK voetbal. In december gaf hij al deze functies op. Volgens de antidopingorganisatie Wada was hij de uitvoerder van een grootschalig dopingprogramma.

Schorsing

Eerder deze maand had het CAS de levenslange schorsing van 28 van doping beschuldigde Russische sporters opgeheven, waaronder die van Olga Fatkoelina. Volgens het CAS was er onvoldoende bewijs dat de sporters doping zouden hebben gebruikt tijdens de Winterspelen in Sotsji in 2014. De sporters hoopten dat hiermee deelname aan de Olympische Spelen toch mogelijk was, maar dat was niet vanzelfsprekend, waarschuwde het IOC al.

Donderdag had het CAS een ander beroep, van onder meer schaatsers Pavel Koelizjnikov en Denis Joeskov al afgewezen.