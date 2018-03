Erdogan is een trotse man, hij eist veel respect. Hij vindt zichzelf een sultan. Die titel heeft hij natuurlijk niet, maar hij heeft wel alvast een groot paleis voor zichzelf laten bouwen. Je kunt je afvragen of wij dat wel op waarde schatten (Nederland en Turkije moeten hun geschil zelf zien op te lossen, 7/2). Waarom hebben we bijvoorbeeld geen bemiddelaar gestuurd op het niveau van een voormalige premier? Dat was in Ankara goed gevallen, want dat is sultanwaardig. Er is nog een oplossing, maar dan heb je wel een premier met durf nodig.

Als Rutte bereidheid toont om naar Turkije te komen om de problemen te bespreken, dan zal dat goed vallen in Ankara. Zij zullen dat als een buiging zien. Wij Nederlanders zeggen toch altijd: één moet bij een ruzie tussen vrienden de wijste zijn. Wijst Erdogan dat alles toch af, en dat gaat niet gebeuren, dan zien wij hem terecht als de boeman in deze zaak: ongelijk hebben en ook nog een handreiking afslaan.

Dus Mark, zet de eerste stap. Bij het begin van de rel heb je nogal veel politiek voordeel van de situatie gehad. Dus ook jij hebt hier wat goed te maken. Durf, durf en vergeet die gemeenteraadsverkiezingen van volgende maand. Met een beetje geluk scoor je weer en heb je zowaar opnieuw politiek voordeel. Wat let je als komend voorzitter van de VN-Veiligheidsraad? Daar hoort toch dit soort diplomatie bij.