Arrestatiebevel Turkije tegen pro-Koerdische leider

De Turkse regering heeft vrijdag een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen zeventien mensen, onder wie de pro-Koerdische leider Serpil Kemalbay. Reden hiervoor zijn uitspraken op sociale media tegen de operatie Olijftak van het Turkse leger in de regio Afrin, Noord-Syrië.

Kemalbay staat aan het hoofd van de HDP, de op een na grootste oppositiepartij van het land. Eerder plaatste zij op Twitter een oproep voor de Turkse regering om de “militaire aanvallen op burgers” te stoppen en sprak zij haar solidariteit uit met de Koerdische bevolking in Afrin. De regio is strijdtoneel tussen Turkse legertroepen en de Koerdische YPG-militie. Sinds de inval zijn tientallen burgerslachtoffers gevallen.

