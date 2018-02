Akkoord kabinet en basisonderwijs over werkdruk

Het kabinet heeft met de onderwijsbonden een akkoord bereikt over de werkdruk in het basisonderwijs. Minister van Onderwijs Arie Slob (ChristenUnie) gaat al vanaf komend jaar meer geld vrijmaken voor het tegengaan van de werkdruk van basisschoolleraren, zo kondigde hij vrijdag aan. De voor aangekondigde estafettestaking is daarmee nog niet van de baan. Er is volgens de bonden nog geen akkoord over salarisverhoging.

Eerder al maakte het kabinet bekend dat het voor 2021 430 miljoen heeft klaarliggen om de werkdruk in het onderwijs tegen te gaan. Voor komend schooljaar zou het slechts om 10 miljoen euro gaan. Dat bedrag gaat nu al eerder omhoog. Vanaf komend jaar komt er 237 miljoen euro extra bij. Dat bedrag loopt op tot uiteindelijk jaarlijks 430 miljoen euro vanaf 2021. Een gemiddelde school van 225 leerlingen krijgt er volgens het ministerie volgend schooljaar ongeveer 35.000 euro extra bij, oplopend tot 65.000 euro in het schooljaar 2021/2022.

,,Wij zijn blij dat er meteen geld is te verdelen op de werkvloer. De scholen mogen het ook zelf uitgeven. Door actie hebben we echt wat bereikt. Maar we gaan door met activoeren om het lerarentekort tegen te gaan. De achterstand in de salarissen is te groot”, zegt Thijs Roovers van PO in Actie. De werkgevers, verenigd in de PO-raad, steunen nog steeds de staking op de basisscholen in Noord Nederland komende woensdag maar moeten nog peilen of de schoolbesturen in de volgende ronde steun willen verlenen.

Werkdruk en salarisverhoging

Basisschoolleraren voeren al jaren actie tegen twee problemen: de werkdruk die zij ervaren en de beloning die daar tegenover staat. Leraren in het voortgezet onderwijs verdienen nu meer dan hun collega’s in het basisonderwijs. De meesters en juffen willen daarom dat hun salaris omhoog gaat.

De afgelopen maanden voerde het PO-Front, de samenwerking van bonden en besturen, gesprekken met de nieuwe minister van Onderwijs Arie Slob (ChristenUnie) over besteding van het geld. De bewindspersoon vindt dat de scholen eerst met goede plannen moeten komen voor de besteding van het geld. Slob wil daarmee voorkomen dat het geld naar andere doelen gaat dan het verlagen van de werkdruk.

Stakingen

Om hun eisen kracht bij te zetten vond er eerder dit jaar al tweemaal een landelijke staking plaats. Toen dat niet genoeg effect sorteerde werd er een estafettestaking aangekondigd. Scholen in verschillende delen van het land gaan kort na elkaar dicht. De staking begint aankomende woensdag in Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe) om op 14 maart verder te gaan in het midden van het land (Flevoland, Utrecht en Noord-Holland).

In reactie op het akkoord laten de bonden weten dat de werkonderbrekingen vooralsnog doorgaan. Naast extra geld voor het verlagen van de werkdruk willen zij ook dat een salarisverhoging wordt vastgelegd.